Insomita Salerno, l'incubo continua. Ko anche contro Ischia Pesante 3 a 0 subito dai salernitani. Coach Vitale: "Paghiamo le numerose defezioni".

Ancora una sconfitta per l’Indomita Salerno, battuta alla “Scotti” di Ischia con il risultato di 3-0. Per l’ennesima volta rimaneggiata, e con appena dieci atleti a disposizione, l’Indomita fa quel che può sciorinando una prestazione a tratti convincente senza, però, riuscire a portare a casa il primo, e tanto agognato, successo stagionale.

Primo set in totale controllo di Ischia, abile a prendere il largo sin dalle prime battute e a chiudere il parziale in modo piuttosto agevole.

Diversa, invece, la musica nel secondo e nel terzo set, dove l’Indomita, con delle buone trame di gioco, rientra in partita, pur senza riuscire a reindirizzare il match a proprio favore. Grande rammarico soprattutto per alcune situazioni favorevoli non sfruttate per aumentare il vantaggio, prima di imbattersi in uno Scialò in stato di grazia che, da grande trascinatore, ha condotto gli isolani alla vittoria.

Questo il commento dell’allenatore dell’Indomita Pasquale Vitale: “Paghiamo ancora una volta le numerose defezioni che ci “perseguitano” dall’inizio della stagione. Purtroppo, con poca varietà di scelta, non è possibile effettuare quelle rotazioni che, nel corso dei match, possono rivelarsi decisive ai fini del risultato. Nel primo set, anche a causa di una strategia iniziale errata, l’Ischia ha controllato senza particolari patemi. Nel secondo e nel terzo, invece, siamo ritornati in partita, ma senza riuscire a sfruttare alcune situazioni che avrebbero potuto portarci sul doppio vantaggio. Devo dire, nel contempo, che l’Ischia ha potuto contare su uno Scialò letteralmente incontenibile che, ahinoi, è salito in cattedra nei momenti decisivi del match. A prescindere, posso ritenermi soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, soprattutto a livello mentale. Ma, per vincere le partite, occorre essere più cinici”.

PALLAVOLO ISCHIA - ASD INDOMITA SALERNO 3-0

(25-17, 25-22, 25-21)

ISCHIA: Cannovo (K), Galia, Tarallo, Scotto di Marrazzo, Pacelli, Scialò, Trani, Di Costanzo, Minuti, Scordino, Ielasi, Ferrandino (L), Castagliolo (L). Coach: Mattera

ASD INDOMITA SALERNO: Morriello (K), Cordella, Magazzeno, Zaccaria, Lopardo, Rizzo, Pappalardo, Polisciano, Citro. Coach: Vitale