Scherma, Gregorio sul podio a Budapest nella prova a squadre Azzurre battute all'ultima stoccata dalla Polonia dopo un cammino praticamente perfetto

Rossella Gregorio torna sul podio in Coppa del Mondo e lo fa nella prova a squadre con le compagne Criscio, Vecchi e Battiston. Un secondo posto che però l’ascia tanto amaro in bocca per come è arrivato. E’ stata una grande occasione persa perché le ragazze, dopo le difficoltà nella prova individuale, hanno fatto una grande gara. Dopo aver battuto nettamente l’Azerbaijan negli ottavi di finale per 45-26, le sciabolatrici azzurre si sono ripetute contro le padrone di casa dell’Ungheria imponendosi per 45-39. In semifinale un grande classico come la sfida con la Francia che è stata bella ed equilibrata ma ha premiato proprio le azzurre bravissime a chiudere sul 45-43. Finale a sorpresa con Italia e Polonia e azzurre che sembravano poter prevalere. Invece è arrivata una tremenda beffa con Rossella Gregorio che, dopo aver recuperato dal 42-44, si è giocata tutto all’ultima stoccata contro la Matuszak che è riuscita ad avere la meglio. Si chiude quindi con l’amaro in bocca ma al convinzione che la squadra è competitiva in vista delle Olimpiadi dove si andrà a caccia di una medaglia.

COPPA DEL MONDO - SCIABOLA FEMMINILE - GARA A SQUADRE - Budapest, 14 marzo 2021

Finale

ITALIA – Polonia 44-45



Finale 3°-4° posto

Corea del Sud b. Francia 45-41



Semifinali

Polonia b. Corea del Sud 45-41

ITALIA b. Francia 45-43



Quarti

Polonia b. Russia 45-42

Cora del Sud b. Ucraina 45-36

ITALIA b. Ungheria 45-39

Francia b. Giappone 45-41



Tabellone dei 16

ITALIA b. Azerbaijan 45-26



Classifica (27): 3. Corea del Sud, 4. Francia, 5. Russia, 6. Giappone, 7. Ungheria, 8. Ucraina



ITALIA: Irene Vecchi, Rossella Gregorio, Martina Criscio, Michela Battiston