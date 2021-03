Genea Lanzara, esordio vincente nel torneo Under 19 Dopo oltre quaranta giorni i ragazzi di Manojlovic sono finalmente tornati in campo

Buona la prima nel campionato Under 19 – Youth League per la Genea Lanzara. I salernitani di coach Manojlovic, tornati in campo dopo più di quaranta giorni, hanno offerto una prestazione importante tra le mura amiche della Palestra Caporale Palumbo, superando i pari età del Flavioni col punteggio finale di 41-24.

Tante le incognite nel pregara dovute al lungo periodo di stop ma, nonostante qualche assenza ed una condizione fisica da recuperare poco a poco, i giovanissimi di casa non hanno mostrato alcun timore reverenziale, imponendosi sin dalle prime battute di gioco. Buona la prestazione tra i pali dei portieri Polito, Giugliano e del quattordicenne Matteo Coppola, autore di diversi interventi nella ripresa. Positivo anche il debutto di Solari (tre reti) e Nocerino (una rete) con la maglia dei salernitani.

L’incontro si apre con un 3-0 per la Genea Lanzara firmato Vitiello, Avallone e Senatore, quest’ultimo miglior realizzatore del match con nove reti. Giunti sul 5-3, i padroni di casa premono il piede sull’acceleratore piazzando un break di tredici reti che vale il momentaneo 18-4. Coach Manojlovic comincia a dare, così, spazio a tutti gli effettivi a propria disposizione, chiudendo il primo parziale sul 22-10. La ripresa si svolge sulla falsariga dei primi trenta minuti, col massimo vantaggio della Genea che arriva sul 40-22. Eccezion fatta per i portieri, tutti a segno gli atleti di casa. Il match si chiude sul 41-24.

I prossimi due impegni di campionato, per i salernitani, sono programmati per fine Marzo. Adesso bisognerà ricaricare le batterie per preparare il ritorno il campo nel Campionato Nazionale di Serie A2: all’ orizzonte c’è la complicata trasferta sul campo del CUS Palermo.

GENEA LANZARA – FLAVIONI CIVITAVECCHIA 41:24

GENEA LANZARA: Avallone 7, Bellini 3, Coppola, Di Giuseppe 2, Fiorillo 2, Giugliano, Manojlovic 5, Milano 3, Nocerino 1, Polito, Rella 1, Senatore A. 4, Senatore M. 8, Solari 3, Vitiello 2. All. Manojlovic.