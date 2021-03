Lutto Vanacore, Cavese - Catanzaro rinviata: è ufficiale Già fissata la data per il recupero del match che era inizialmente in programma domani

Cavese - Catanzaro è stata ufficialmente rinviata: "La Lega Pro, a seguito dell’istanza presentata dalla società Cavese e preso atto della comunicazione della società Catanzaro, in segno di lutto per l’improvvisa scomparsa del signor Antonio Vanacore, allenatore in seconda della prima squadra della società Cavese, ha disposto che la gara indicata in oggetto, venga posticipata a mercoledì 24 marzo, presso lo stadio “Simonetta Lamberti” di Cava de’ Tirreni, con calcio d'inizio alle 15".

Il cordoglio del Catanzaro - Il club calabrese, tra le cui file Vanacore aveva militato da calciatore, ha espresso il proprio cordoglio con una toccante nota ufficiale, che ha fatto il paio con una pioggia di messaggi arrivati da tutti i club d'Italia: “La società U.S. Catanzaro - con in testa il presidente Floriano Noto, la dirigenza, lo staff tecnico e tutti gli atleti - si stringe accanto alla Cavese, ai suoi cari, ai suoi familiari, a tutti gli sportivi di Cava de’ Tirreni, per la prematura scomparsa del tecnico in seconda Antonio Vanacore, ex calciatore delle Aquile, da tutti apprezzato per le sue qualità umane e professionali. Una perdita che ha commosso tutta la Catanzaro sportiva, che di Vanacore ha sempre conservato un bellissimo ricordo. Anche mister Calabro esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di mister Antonio Vanacore: “È una notizia sconcertante, la scomparsa di Antonio Vanacore mi ha lasciato senza parole. Siamo in viaggio verso Cava de’ Tirreni e l’accaduto ci ha lasciato sbigottiti e ha fatto calare il silenzio all’interno del pullman. Antonio era un professionista nonché una persona esemplare. Sono profondamente addolorato”.