Genea Lanzara, dopo il lungo stop si riparte da Palermo Impegno ostico ma la squadra vuole tornare con una grande prestazione

Ritornano a calcare i palcoscenici più importanti del Sud Italia le dieci compagini impegnate nel girone C del campionato Nazionale di Serie A2. La Genea Lanzara riprenderà il proprio cammino dalla trasferta siciliana in quel di Palermo, affrontando i padroni di casa del CUS guidato dal tecnico Ninni Aragona.

Impegno piuttosto ostico per i salernitani i quali, a causa dei motivi sanitari ben noti, mancano ad un impegno ufficiale dallo scorso 30 Gennaio. Il CUS Palermo è attualmente quarto in classifica con un bottino di cinque successi, due pareggi e quattro sconfitte. Nell’ ultima gara disputata i palermitani hanno impattato sul campo del Benevento, confermando la netta crescita degli ultimi mesi.

I giovanissimi allenati da coach Manojlovic, invece, avranno bisogno di ricaricare le batterie e trovare a poco a poco la condizione fisica e generale di qualche mese fa. Saranno chiamati ad una prova complicata ma, senza alcun dubbio, tenteranno il tutto per tutto per ripartire col piede giusto e bissare la vittoria ottenuta nel girone di andata.

“Finalmente torniamo in campo dopo la lunghissima pausa – dichiara Antonio Milano, centrale della Genea Lanzara – stiamo lavorando duramente per ritrovare la forma di qualche tempo fa. La gara a Palermo sarà molto complicata, per il viaggio, per il fatto di giocare su un campo siciliano e per di più tra le mura di una squadra molto valida e ben messa in campo dal tecnico Aragona. E’ vero che all’andata abbiamo ottenuto l’intera posta in palio, ma ogni partita ha una storia a sé ed arriviamo all’ appuntamento in condizioni differenti. Daremo il massimo per disputare un bel match e cercare di ripartire con due punti preziosi”.

La gara diretta dai signori Campailla e Guttadauro andrà in scena domani, Sabato 20 Marzo alle ore 16.00, e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Palermo Pallamano”.