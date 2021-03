L'Alma Salerno è pronta per la sfida con I Leoni Acerra Magalhaes: "Le prossime partite rappresentano delle finali"

L’Alma Salerno torna in campo in vista del decimo turno del girone di ritorno. Avversario di giornata il Leoni Acerra del tecnico Giovanni Puzone, già direttore generale del team oronero, ospite del cinque granata sabato 20 marzo (fischio d’inizio alle ore 16) presso l’impianto Pala Tulimieri.

I granata, dopo aver osservato il turno di riposo, sono al lavoro da giorni per arrivare nella migliore condizione possibile al derby; che potrebbe segnare, in un senso o nell’altro, le stagioni delle due compagini nel raggiungimento dei rispettivi obiettivi. Mister Marcelo Magalhaes dovrà fare a meno di Marco Fuschino: il pipelet ha infatti rimediato il doppio giallo (e la conseguente espulsione) nella trasferta di Recale contro Caserta e sarà costretto a sedere in tribuna. Le chiavi della porta saranno affidate ad Alessandro Carpentieri.

La partita sarà diretta dal sig. Diego Loris Mitri di Albano Laziale, coadiuvato da Simone Valeriani. Il cronometro della gara sarà affidato a Pasquale Crocifoglio di Napoli. L’under 19 del tecnico Ivan De Riggi sarà invece di scena al Palasport di Bucchianico, contro il Città di Chieti. I granatini hanno già osservato il turno di riposo e inseguono la capolista Junior Domitia per un posto al sole nel raggruppamento S. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 11.

“Mancano quattro partite e non possiamo più fare passi falsi” ha spiegato Magalhaes. “Non siamo felici di come siano andate le cose contro lo Spartak: vogliamo voltare subito pagina con una grande prestazione di squadra. Le prossime partite rappresentano delle finali: archiviata la salvezza, adesso è necessario fare il salto di qualità per il raggiungimento dei play-off. L’Alma deve ritrovare unità soprattutto in difesa: abbiamo preso troppi gol”.