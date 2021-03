Scafati Basket, Di Martino: "È già clima playoff" L'assistant gialloblu ha presentato la sfida con Rieti, in programma domenica

Si vola verso la conclusione del girone rosso di Serie A2. Domenica, alle 18, al PalaMangano, la Givova Scafati ospiterà la Kienergia Rieti. La sfida è stata presentata dall'assistant coach gialloblu, Umberto Di Martino: "Domenica affrontiamo la quinta partita in quindici giorni, ma il nostro tour de force terminerà solo mercoledì prossimo con la sfida contro Ferrara. Stiamo vivendo un periodo in classico stile play-off, pronti ad aggiustare i dettagli per essere pronti dopo pochi giorni ad affrontare una nuova gara, cercando di limare ciò che non è andato nella partita precedente. Non è sempre facile ricaricare le batterie, ma abbiamo un roster lungo e quindi riusciamo ad ovviare a questa necessità. Domenica affronteremo una squadra che è stata costretta ad un lungo stop per via del diffondersi dei contagiati da covid-19 nel gruppo squadra. Non sappiamo in che condizioni arriveranno, ma anche le nostre condizioni fisiche non sono ottimali, anche se, a differenza loro, noi non siamo mai stati obbligati a fermarci e stiamo continuando a lavorare senza soste. Dobbiamo ricaricare le batterie ed avere un atteggiamento solido in difesa, cercando di far valere il vantaggio del fattore campo. Nella gara di andata abbiamo visto che Rieti dispone di un quintetto importante con Sanguinetti in regia, la coppia statunitense Pepper - Taylor che garantisce punti ed esperienza, il realizzatore Stefanelli e poi sono solidi a rimbalzo con uno del migliori lunghi del campionato come De Laurentiis. In panchina hanno recentemente aggiunto due nuovi giocatori, come l’esterno Piccoli ed il playmaker Sabatino, che conosciamo benissimo. Non sappiamo invece se Amici rientrerà dallo stop. Nel complesso la compagine reatina è una squadra fisica, aggressiva, contro la quale sarà importante avere il controllo dei rimbalzi, cosa che invece non ci è riuscita nella gara di andata".