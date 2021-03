L'Indomita Salerno fa visita alla Tya Marigliano Coach Vitale: “Scenderemo in campo senza paura e con la convinzione di far bene”.

Seconda trasferta consecutiva per il team caro alla presidente Ruggiero che, oggi alle ore 18:30, affronterà Tya Marigliano al “Pala Napolitano”. Gli uomini di Coach Vitale, ancora alle prese con alcune defezioni, sono chiamati ad una prova d’orgoglio contro l’attuale seconda della classe che, specialmente tra le mura amiche, riesce ad esprimere al meglio il proprio potenziale.

Per la gara di questo pomeriggio, coach Vitale avrà a disposizione due nuovi elementi che vanno ad aggiungersi al roster per le restanti due gare di campionato. L’Indomita, infatti, ha prelevato in prestito dalla Volley Project Pontecagnano, compagine militante in Serie D, lo schiacciatore Mattia Strianese e il centrale Bruno Brunetti, entrambi classe 2003. I due giovani innesti hanno già lavorato in settimana con il resto della squadra e, con ogni probabilità, saranno convocati per la gara di domani.

Questo il commento dell’allenatore dell’Indomita Pasquale Vitale: “Ci attende una gara difficile contro una squadra esperta e ben allenata che, ormai da anni, è sempre ai vertici della B. Una squadra che, soprattutto, fa del gruppo la propria forza, avendo mantenuto la stessa “ossatura” nel corso degli anni. Dal canto nostro, le indisponibilità continuano a minare il nostro cammino, tanto è vero che abbiamo deciso di attingere dal mercato con due innesti di prospettiva come Strianese e Brunetti che, senza dubbio, potranno darci una mano in questo rush finale. In settimana, grazie ai nuovi acquisti, siamo riusciti a provare anche alcune situazioni di gioco che prima, vista l’esiguità della rosa, ci era impossibile fare. Sappiamo che l’avversario è ostico ma, visto il blocco delle retrocessioni, non abbiamo nulla da perdere e sono convinto che faremo una buona partita. Dovremo giocare con tranquillità cercando di fare del nostro meglio”.