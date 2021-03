Un anno di palestra online, il Cus Salerno vicino agli utenti Tra le iniziative messe in campo c'è anche "l’istruttore risponde"

Un’offerta dello sport a distanza che è andata via via ampliandosi. E’ la Palestra Online del Cus Salerno, attivata dodici mesi fa per continuare a stare vicino a tutti gli iscritti nonostante la sospensione delle attività in presenza a causa della pandemia. Un valido strumento che consente la fruizione, agli iscritti, di corsi sportivi online a distanza e, agli utenti, di contenuti multimediali ludico-sportivi. Sono diventati 22 i corsi in diretta social tenuti dagli istruttori in diverse fasce d’orario, dal lunedì al giovedì. Tra questi, c’è anche il “life training“, un programma divulgativo di attività ludico-motoria per aumentare il benessere fisico e migliorare la consapevolezza di sé.

Sono, invece, 16 i video-corsi presenti nella Palestra on demand, piattaforma che permette di accedere alle video-lezioni in qualsiasi orario. Per ogni categoria (tennistavolo, tennis, pallavolo, pallacanestro, nuoto e ginnastica pre-natatoria, ginnastica, danza, ginnastica dolce, attività integrata e calcio) sono disponibili diversi tutorial ogni settimana per far sì che il periodo di stop forzato non rappresenti un ostacolo all’attività fisica. Costante, dunque, l’impegno dell’Ente, che gestisce gli impianti sportivi dell’Università di Salerno, anche per “accorciare le distanze”. Tra le iniziative messe in campo, "l’istruttore risponde": contattando il numero telefonico 089965450, dedicato esclusivamente a questo servizio, oppure inviando una e-mail a cusbaronissi@gmail.com, si può entrare in contatto diretto con il proprio istruttore per chiedere informazioni, ad esempio, circa l’allenamento da svolgere o il tipo di attrezzatura da utilizzare a casa. Il calendario con orari e i giorni in cui è possibile parlare con l’istruttore è pubblicato sul sito www.cussalerno.it.