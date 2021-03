Scafati soffre, ma vince contro Ferrara: 86-83 Momentaneo aggancio alla capolista Forlì. Blindato il terzo posto in chiave Final Eight

Scafati soffre, ma vince nel recupero della quinta giornata del girone di Serie A2. Al PalaMangano, i gialloblù hanno battuto con il finale di 86-83 (26-21; 19-17; 21-22; 20-23) Ferrara. Il successo vale, a una giornata della fine della regular season, il momentaneo aggancio alla capolista Forlì, il +2 su Napoli e la certezza del terzo posto in classifica, che era tra gli obiettivi di giornata in ottica Final Eight di Coppa Italia di Serie A2.