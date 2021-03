Genea Lanzara, alla Palumbo arriva l'Orlando Haenna I salernitani sono reduci dal pareggio di Palermo e hanno l'obiettivo di tornare alla vittoria

Primo impegno del girone di ritorno tra le mura amiche per la Genea Lanzara. I ragazzi allenati da coach Nikola Manojlovic ospiteranno domani, alla Palestra Caporale Palumbo, i siciliani della Pallamano Haenna. I salernitani vengono dal pareggio esterno di Palermo: il punto guadagnato in terra sicula ha consentito a capitan Giordano e compagni di smuovere la classifica dopo cinquanta giorni di inattività, riagguantando la seconda posizione del raggruppamento con ancora tre match da recuperare.

L’ Enna giungerà in terra campana col morale alto, reduce dal successo contro Benevento e per riscattarsi dalla gara di andata quando la Genea ebbe la meglio sul 40x20 degli avversari. Al sempre più collaudato gruppo di Giummulè si è aggiunto, inoltre, lo straniero Ancheta che sta garantendo reti e tiri dalla distanza al sodalizio siculo.

“Sappiamo che con l’Enna sarà una partita abbastanza difficile – dichiara Emanuele Bellini della Genea Lanzara – sia per la loro bravura sia per la lunga sosta alla quale siamo stati costretti. Già dalla gara a Palermo abbiamo notato, inevitabilmente, di dover riprendere la forma fisica migliore e anche l’approccio al campo, tuttavia giocheremo in casa e siamo chiamati a dare il massimo. Vogliamo assolutamente vincere per guadagnare due punti importanti per il proseguimento della stagione”.

In settimana la Genea Lanzara è scesa in campo anche con la compagine Under 19, che ha guadagnato il secondo successo su altrettanti incontri in quel di Aversa col punteggio di 14-22. A segno per i salernitani: Senatore Mattia (5 reti), Lettera (4), Avallone e Fiorillo (3), Bellini e Manojlovic (2), Vitiello, Nocerino e Senatore Andrea (1).

La gara Genea Lanzara – Orlando Haenna , diretta dai signori Nicolella e Potenza, andrà in scena Sabato 27 Marzo alle ore 20.30 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.