Scafati, ufficiale il rinnovo di Rossato fino al 2022 Accordo per un'altra stagione tra la guardia e il club gialloblu

In Serie A2 si vola verso la fase clou, la Coppa Italia di categoria e la post-season con la Givova Scafati pronta a confermarsi leader nel sogno promozione. Nel frattempo, piazza l'ulteriore colpo nella programmazione. È ufficiale il rinnovo fino al 2022 tra il club gialloblu e la guardia, Riccardo Rossato: "Dopo tre anni trascorsi a Scafati, posso solo dire che dove si sta bene si resta. - ha spiegato il cestista - Ringrazio la proprietà nelle persone di Nello ed Enrico Longobardi ed il gm Gino Guastaferro per avermi dato ancora una volta la possibilità di restare in una società top, che ogni anno punta a vincere, solida e super organizzata, una società che ti mette nella migliore condizione possibile per concentrarti solo sulla pallacanestro. Ormai Scafati è diventata casa mia, visto che negli ultimi tre anni ho effettivamente vissuto più qui che nella mia terra di origine. Un importante ringraziamento voglio poi rivolgerlo a tutti coloro che, al di là del basket, mi hanno aiutato tantissimo ad integrarmi in questa cultura, mi hanno arricchito ed ora fanno parte in pianta stabile della mia vita".

"Siamo felicissimi di aver allungato il contratto di Riccardo, è un giocatore su cui decidemmo di puntare e ancora oggi vogliamo assolutamente che lui faccia parte della nostra squadra, sia perché le sue qualità ormai sono evidenti a tutti, sia perché negli anni si è molto legato alla città e allo Scafati Basket. - ha aggiunto il responsabile dell'area tecnica, Enrico Longobardi - Questo ennesimo rinnovo è la prova evidente che tre anni fa facemmo la scelta giusta, sia noi come società che lui come giocatore".