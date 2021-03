Indomita Salerno, contro Avellino caccia ai primi punti Coach Vitale: "Ci siamo allenati bene, ho visto una squadra entusiasta"

Quinta e ultima gara del girone di ritorno per l’Indomita Salerno che, nel match in programma domani alle ore 18:30, affronterà Avellino al “Pala Senatore” nell’attesissimo derby campano. Gli uomini di coach Vitale sono ancora alla ricerca dei primi punti stagionali dopo un campionato contrassegnato da una miriade di problemi e tanta, troppa sfortuna.

Quella di domani, pertanto, può rappresentare l’occasione per sbloccarsi e cancellare, finalmente, lo 0 dalla casella punti in classifica, chiudendo la regular season con la, fin qui, tanto agognata vittoria. Per farlo, però, il team caro alla presidente Ruggiero dovrà giocare al meglio delle proprie possibilità contro una squadra, Avellino, che ha dimostrato a più riprese di poter competere alla pari contro chiunque. Una squadra che fa della fase di difesa il suo punto di forza e che, soprattutto, ha degli elementi di grande valore come lo schiacciatore Rescignano, il palleggiatore De Prisco e l’ex di turno Luigi Guardabascio, protagonista della promozione dello scorso campionato con la maglia biancoblù.

Sul fronte Indomita, finalmente, buone notizie per Coach Vitale, che recupera capitan Pecoraro e Cantarella dopo la lunga squalifica.

Queste le parole di presentazione della sfida di domani dell’allenatore biancoblù, Pasquale Vitale: “In settimana ci siamo allenati bene, focalizzando l’attenzione sugli errori commessi nella scorsa gara contro Marigliano che hanno condizionato, in maniera determinante, il risultato finale. Devo dire di aver visto una squadra volitiva ed entusiasta, determinata a portare a casa la prima vittoria stagionale. Sono felice per il ritorno in campo di Cantarella e Pecoraro, due atleti che conoscono molto bene la categoria e che senz’altro potranno tornarci utili in questo rush finale. Siamo carichi e motivati e crediamo di poter portare a casa, finalmente, la vittoria”.