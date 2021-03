Polisportiva Due Pincipati ko contro la Molinari Volley Avanti di un set, le salernitane sono state battute pagando i pochi allenamenti sostenuti

Esordio amaro per la P2P, al centro sportivo La Filanda di Sarno. La squadra di coach Camiolo, che ritornava in campo dopo due mesi di inattività causa Covid, è stata sconfitta 3-1 da Molinari Volley. Il tour de force per completare il proprio cammino nelle prime dieci giornate di Serie B2 proseguirà giovedì 1 aprile a Pozzuoli, alle ore 19.30.

La P2P, squadra nella quale otto atlete su dodici hanno potuto riacquistare l’idoneità sportiva e tornare ad allenarsi solo da una settimana, ha “tirato giù” il primo set aggrappandosi alle residue risorse (25-21) e poi ha fatto tremenda fatica a reggere gli scambi lunghi, le prevedibili difficoltà di una ripresa al buio.

Il secondo parziale, passato a rincorrere un’avversaria tignosa, che ha difeso molto bene, ha vissuto lo snodo decisivo sul 23 pari. Perfezionato l’aggancio, però, la squadra di coach Camiolo non è riuscita completare il sorpasso e ha ceduto il set 23-25. Nel terzo e nel quarto, si sono viste evidenti difficoltà di tenuta atletica: 17-25, 15-25.