Genea Lanzara, sabato il recupero contro Messina Salernitani a caccia di un successo per allungare sul terzo posto occupato dal Benevento

Prosegue il cammino della Genea Lanzara nel Campionato Nazionale di Serie A2. Sabato 3 Aprile, con fischio di inizio alle ore 16, i ragazzi di coach Nikola Manojlovic faranno visita ai siciliani del Messina per il recupero della prima giornata di ritorno.

A causa della lunga sosta dovuta all’emergenza Covid nel gruppo squadra, i salernitani hanno tre gare da recuperare: oltre quella di sabato, capitan Giordano e compagni giocheranno col Benevento il prossimo Martedì 20 Aprile e col Giovinetto Sabato 1 Maggio. Nel mentre, le rimanenti gare del girone di ritorno che si concluderà a metà maggio.

La gara di andata contro il Messina ha rappresentato il debutto nel campionato Nazionale di A2 per la Genea Lanzara. In quell’ occasione il match si concluse sul risultato di 41-19 per i salernitani ma, da allora, entrambe le squadre hanno cambiato ed, inevitabilmente, migliorato qualcosa. Senza dubbio in Sicilia ci si aspetterà tutt’altra gara, coi padroni di casa che nelle ultime uscite stagionali hanno mostrato un bel passo in avanti, riuscendo a battere Alcamo e a strappare due pareggi con Mascalucia ed Il Giovinetto. Il Messina, inoltre, avrà bisogno in questo ultimo scorcio di stagione di far punti per evitare la retrocessione in Serie B.

“Ci aspettano due trasferte consecutive in Sicilia, la prima contro Messina e la seconda col Mascalucia – dichiara il Presidente Domenico Sica – per quanto riguarda la gara di sabato siamo consapevoli che ci saranno molte insidie. I siciliani vogliono far bene tra le mura amiche, vengono da un buon periodo; dal canto nostro, i ragazzi hanno messo una marcia in più nella gara contro Enna e stanno ritrovando, poco a poco, la forma e la condizione di un tempo. Sono fiducioso e certo che tutti daranno il massimo per agguantare altri due punti da mettere in cassaforte”.