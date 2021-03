Indomita Salerno, regular season senza gioie Coach Vitale: "Abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, adesso un mese per migliorare".

Ennesima sconfitta, la decima in altrettante gare di campionato, per l’Indomita Salerno, superata tra le mura amiche dalla Nuova Olimpica Avellino con il risultato di 3-1. Il team caro alla presidente Ruggiero, pur senza quasi mai demeritare, chiude la regular season a quota 0 punti.

Primi due set contrassegnati dall’equilibrio, in cui i biancoblù rispondono colpo su colpo agli attacchi avversari giocando con tranquillità e maggiore consapevolezza dei propri mezzi. A fare la differenza, nei momenti topici del match, la migliore condizione psico-fisica degli atleti irpini, abili ad indirizzare i primi due set in proprio favore. Nel terzo set l’Indomita reagisce e, con delle buone trame di gioco, riesce a portare a casa il set, salvo poi crollare fisicamente nell’ultimo e decisivo parziale.

Questo il commento dell’allenatore dell’Indomita, Pasquale Vitale: “Innanzitutto, posso dire che c’è tanto rammarico per aver chiuso la prima fase della stagione a quota 0 punti. Penso che abbiamo raccolto meno di quanto meritassimo, ma questa resta una mia personale considerazione. La partita nei primi 3 set è stata fondamentalmente equilibrata. Ce la siamo giocata alla pari senza mai andare in difficoltà, a differenza delle gare precedenti. Il quarto parziale, purtroppo. ci ha visto nettamente sconfitti perché, ahimè, proprio non ne avevamo più. Di positivo c’è sicuramente il fatto che la squadra sta ulteriormente crescendo sotto il punto di vista del gioco e della continuità e, con il recupero degli squalificati Pecoraro e Cantarella, abbiamo sicuramente la possibilità di variare le scelte tattiche. Adesso abbiamo un mese di stop, che sfrutteremo per lavorare sulle nostre pecche e crescere ancora di più nel gioco e nella condizione psico-fisica. Il nostro obiettivo è quello di invertire, nella maniera più assoluta, questo trend negativo nella seconda fase del campionato di B”.

ASD Indomita Salerno - Nuova Olimpica Avellino 1-3

(24-26, 20-25, 25-21, 13-25)