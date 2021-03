Cavese, è notte fonda: al "Lamberti" passa anche il Potenza Romero e Salvemini stendono i blufoncé in dieci dal 56' per l'espulsione di Marzupio

Ottava sconfitta consecutiva, ennesimo scontro diretto perso tra le mura amiche del “Simonetta Lamberti”. La Cavese continua ad aggiornare i suoi numeri da retrocessione diretta in Serie D cedendo il passo al Potenza, con il finale di 2-0. Al 35' lucani in vantaggio con l'ex Juve Stabia Romero, che infila Kucich su assist di Mazzeo. Di male in peggio perché in avvio di ripresa, quando sul cronometro corre il minuto di gioco numero 56', arriva l'ennesimo cartellino rosso stagionale: a rimediarlo è Marzupio per un fallo da ultimo uomo su Coccia. Via alla girandola delle sostituzioni, ma non basta, anzi, perché all'84' il Potenza raddoppia con Salvemini, dopo una gran parata di Kuchic su Volpe, arrivato tutto solo in area dopo una sgroppata di 50 metri. Da valutare il futuro di Campilongo, che, dopo la sconfitta casalinga con il Catania, aveva lasciato intendere di essere pronto a farsi da parte pagando per tutti per non dare alibi alla squadra.

Il tabellino.

Cavese – Potenza 0-2

Marcatori: pt 35' Romero, st 39' Salvemini.

Cavese (4-3-3): Kucich; Natalucci (38' st Nunziante), Marzupio, De Franco, Lancini; Matera (38' st Montaperto), Scoppa (22' st Lulli), Cuccurullo (22' st Senesi); Bubas, Gerardi, Gatto (14' st Ricchi). A disp.: Paduano, Russo, Favasuli, De Rosa, Senese, Semeraro, Gega. All.: Campilongo.

Potenza (4-3-1-2): Marcone; Coppola, Conson, Gigli (39' st Noce), Coccia; Zampa (22' st Panico), Bucolo, Bruzzo; Ricci (22' st Di Livio); Mazzeo (30' st Salvemini), Romero (30' st Volpe). A disp.: Santopadre, Brescia, Sandri, Lauro, Fontana, Cavaliere. All.: Gallo.

Arbitro: Natilla della sezione di Molfetta. Assistenti: Niedda e D’Elia della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Moriconi della sezione di Roma 2.

Note: Espulsi all'11' st Marzupio per fallo da ultimo uomo. Ammoniti: Scoppa, Zampa. Recupero: pt 0', st 5'. Gara a porte chiuse.