Coppa Italia A2, Scafati batte Torino e vola in semifinale Napoli-Tortona, Udine-Scafati: la Campania sogna un derby in finale

La Givova Scafati vince l'ultimo quarto di finale, supera la Reale Mutua Torino con il risultato di 76-84 e vola in semifinale della Coppa Italia di Serie A2. Parziali di 18-22, 21-18, 20-22 e 17-22 per l'equilibrio e la vittoria del club dell'Agro con un secondo tempo di forza per un roster che vede tutti i componenti a bersaglio. Il duo americano Thomas-Jackson, tandem da 36 punti, determina il successo nel match. A Torino non bastano Alessandro Cappelletti, da 18 punti, e Kruize Pinkins da 17. Domani, alle 18, sarà Napoli-Tortona. Alle 20.45, Scafati affronterà Udine: ecco le due semifinali con la Campania che sogna un derby in finale.

Serie A2 - Coppa Italia

Reale Mutua Torino - Givova Scafati 76-84

Parziali: 18-22, 21-18, 20-22, 17-22

Torino: Cappelletti 18 (4/9, 2/5), Pinkins 17 (3/4, 3/9), Diop 12 (3/7, 1/2), Clark 11 (2/2, 2/6), Toscano 8 (1/1, 2/4), Alibegovic 6 (1/1, 1/10), Penna 3 (0/1, 1/1), Bushati 1 (0/0, 0/0), Pagani (0/1, 0/0), Campani (0/1, 0/0).

Scafati: Thomas 19 (5/7, 2/4), Jackson 17 (0/2, 5/12), Cucci 12 (6/10, 0/1), Musso 9 (0/0, 3/5), Benvenuti 7 (2/5, 1/2), Palumbo 6 (0/2, 1/1), Marino 5 (0/0, 1/4), Dincic 4 (2/3, 0/0), Sergio 3 (0/1, 1/2), Rossato 2 (1/1, 0/0)