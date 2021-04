Cavese, rivoluzione di Pasqua: tre esoneri Via Campilongo, ma non solo. Serve un miracolo sportivo per evitare la retrocessione diretta in D

La Cavese ha esonerato l’allenatore Salvatore Campilongo, il direttore sportivo Francesco Lamazza ed il responsabile dell’area tecnica Antonio Schetter. La guida della squadra, già a partire da domani, sarà affidata al tecnico Vincenzo Maiuri, che torna, dunque, sulla panchina metelliana per provare a firmare l'impresa di condurre gli aquilotti ai playout. Nove sconfitte consecutive, soli 16 punti in classifica; -8 dal Bisceglie penultimo; -11 dalla Paganese terzultima; -15 dalla Vibonese quartultima, con la necessità di contenere il distacco, dalla terzultima o quartultima piazza, in non più di 8 punti per giocare gli spareggi per salvare la categoria. Quattro giornate alla fine del campionato, cinque turni da giocare tenendo conto del recupero in programma mercoledì, alle 15, in casa della capolista Ternana, neo-promossa in Serie B. Ai blufoncé servirà un'autentico miracolo sportivo per evitare la retrocessione diretta in Serie D a margine dell'ennesima rivoluzione stagionale e del quarto ribaltone in panchina: da Modica a Maiuri; da Maiuri a Campilongo; da Campilongo a Maiuri.