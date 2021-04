Scafati, sconfitta indolore a Ferrara: 81-68 In archivio il recupero della diciottesima giornata del girone rosso di Serie A2

La Givova Scafati è uscita sconfitta con il finale di 81-68 sul parquet di Ferrara nella gara valida per il recupero della diciottesima giornata del girone rosso di Serie A2. I parziali: 22-19; 22-20; 18-12; 19-17. Gara ininfluente ai fini della classifica, con i gialloblù già certi del terzo posto in classifica in vista della fase a orologio.