Basket, Salerno ko a Nardò: ultimo quarto decisivo (84-79) Parziale di 25-12 nell'ultima frazione per il ribaltone e il successo dei padroni di casa

Alla Virtus Arechi Salerno non basta un primo quarto chiuso con il +20. I blaugrana di coach Adolfo Parrillo subiscono la rimonta della Frata Nardò che rientra e completa il sorpasso nell'ultimo periodo per l'84-79 finale. Parziale di 25-12 nell'ultima frazione per il ribaltone e il successo dei salentini contro Salerno nella gara valida per la quarta giornata del girone D di Serie B.

Serie B - Girone D

Quarta Giornata

Frata Nardò - Virtus Arechi Salerno 84-79

Parziali: 9-29, 28-18, 22-20, 25-12

Nardò: Petrucci 22 (6/9, 3/13), Coviello 19 (6/6, 0/1), Fontana 19 (5/7, 2/5), Burini 7 (2/3, 1/2), Dip 6 (2/7, 0/0), Bjelic 5 (2/2, 0/2), Enihe 4 (0/1, 1/3), Bartolozzi 2 (1/2, 0/0), Stella (0/3, 0/0), Jankovic, Cepic, Tyrtyshnik.

Salerno: Tortù 19 (6/15, 1/3), Gallo 16 (5/5, 2/3), Rossi 11 (4/6, 1/2), Valentini 9 (3/7, 0/0), Rezzano 8 (2/6, 1/5), Maggio 8 (0/1, 2/5), Mennella 7 (1/2, 1/3), Beatrice 1 (0/1, 0/0), Venga, Peluso, Longo, De Fabritiis.