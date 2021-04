Genea Lanzara, una settimana decisiva Tre impegni per i salernitani che martedì 20 sfideranno il Benevento nel derby campano.

Prosegue il tour de force della Genea Lanzara. Dopo l’impegno esterno di martedì con la compagine Under 19, i salernitani di coach Nikola Manojlovic nel giro di pochi giorni saranno chiamati ad affrontare altre tre sfide, tutte in programma alla Palestra Caporale Palumbo: ospiti dei rossoblu saranno l’Alcamo (domani 17 Aprile, A2), il Gaeta (domenica 18 Aprile, U19) ed il Benevento (martedì 20 Aprile, A2).

I salernitani, insomma, dovranno essere bravi a gestire forza ed energia e cercare di far valere il fattore campo nei tre prossimi appuntamenti. Si partirà, come detto, dalla sfida di domani contro Alcamo, con la formazione sicula che arriverà a Salerno con il coltello tra i denti per agguantare a tutti i costi un successo che consentirebbe loro di avere ancora speranze di salvezza. Una sconfitta per la compagine allenata da Randes comprometterebbe seriamente la permanenza nel campionato di A2.

Coach Manojlovic è consapevole che, rispetto alla gara di andata, l’Alcamo si presenterà ancor più agguerrito, di conseguenza sta preparando minuziosamente i suoi per ottenere il massimo nell’ intero arco dei sessanta minuti di gioco e trovare altri due punti utili per la classifica.

Nel mentre, è ritornata in campo la compagine Under 19 nel campionato Youth League di categoria dove, in pratica, sono impegnati gli stessi giovanissimi ragazzi che compongono la rosa dell’A2, eccezion fatta per qualche giocatore. I salernitani hanno espugnato il campo della Pallamano Benevento col punteggio finale di 26-32, ottenendo il terzo successo su altrettanti incontri e Domenica ospiteranno il Gaeta nell’ultima gara del girone di andata.

A segno per i salernitani: Manojlovic 9 reti, Fiorillo (8), Senatore Mattia (6), Bellini (5), Avallone e Vitiello (2).

Tornando alla Serie A2, il match tra Genea Lanzara ed Alcamo, in programma Sabato 17 Aprile alle ore 18:30, sarà diretto dalla coppia arbitrale De Marco – Carcea e trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.