Genea Lanzara, martedì il derby con il Benevento Alla Palumbo sfida per il secondo posto tra le due compagini campane.

Archiviati egregiamente gli impegni con la compagine Under 19 e l’incontro casalingo di sabato scorso contro Alcamo, la Genea Lanzara ritorna immediatamente in campo per affrontare il quarto match in sette giorni. I giovanissimi allenati da coach Nikola Manojlovic saranno, difatti, impegnati nuovamente tra le mura amiche domani 20 Aprile, quando ospiteranno la Pallamano Benevento per il secondo dei tre recuperi in programma nel Campionato Nazionale di Serie A2.

Genea Lanzara e Pallamano Benevento viaggiano a braccetto in classifica, occupando momentaneamente la seconda piazza con 21 punti. 14 le gare disputate dai sanniti, 13 per i salernitani che dovranno, infatti, recuperare ancora la gara interna con Il Giovinetto. La vincente del match, insomma, confermerà il secondo gradino del podio: i presupposti per un match tecnicamente di livello ed appassionante ci sono tutti.

Capitan Giordano e compagni arrivano carichi all’ appuntamento, le gare disputate nei giorni scorsi sono servite per oliare maggiormente i meccanismi di gioco senza lasciare nulla al caso. Di certo, i salernitani, alla Palestra Palumbo, venderanno cara la pelle per fare un buon match ed incamerare i due punti a disposizione: serviranno attenzione, concentrazione e compattezza per l’intero arco dei sessanta minuti di gioco.

La gara Genea Lanzara – Benevento è in programma per domani, Martedì 20 Aprile, alle ore 19:30 e sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

Nel mentre, sono tornati in campo gli Under 19 che centrano il quarto successo su altrettanti incontri nella Youth League di categoria. Avversario di turno è stato il Gaeta, che non è riuscito ad andare oltre lo score finale di 36-26. Coach Manojlovic ha dato spazio all’intera rosa a propria disposizione, che ha ben risposto alle indicazioni. A segno per i salernitani: Manojlovic 11 reti, Senatore Mattia (8), Bellini (4), Avallone (4), Fiorillo (4), Vitiello (2), Solari (2), Picciuolo (1).

Il girone di ritorno si aprirà il 27 Aprile coi salernitani a far visita al Flavioni Civitavecchia.