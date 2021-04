Jomi Salerno, alla Palumbo arriva Cassano Magnago Lunedì recupero della sfida contro l'HAC Nuoro.

Doppio impegno ravvicinato per la Jomi Salerno. Il sette allenato da Laura Avram sarà di scena domani (sabato 24 aprile, inizio ore 14) alla palestra Caporale Maggiore Palumbo contro il Cassano Magnago nell'ultima giornata della Regular Season. Capitan Napoletano e compagne torneranno poi in campo lunedì (26 aprile, inizio ore 15) sempre alla Palestra Palumbo contro l'HAC Nuoro per il recupero dell'ottava giornata di ritorno della serie A Beretta femminile.

“Scenderemo in campo – afferma Lauretti Matos – per affrontare gli ultimi due impegni che ci mancano per chiudere la stagione regolare: domani affronteremo il Cassano Magnago e poi torneremo in campo lunedì per il recupero contro Nuoro, la formazione sarda è stata infatti ferma causa Covid. Non ci attendono due gare semplici, da parte nostra mi aspetto la grinta e la determinazione di sempre. Cassano e Nuoro sono due formazioni ostiche, danno sempre il massimo nel corso dei sessanta minuti, non verranno a Salerno per fare una passeggiata”. La stessa Cyrielle Lauretti Matos poi conclude: “C'è stato poco tempo per allenarci insieme, alcune di noi sono state infatti impegnate con la nazionale. Stiamo comunque lavorando sodo e con coach Avram ci stiamo preparando al meglio per affrontare queste gare e non commettere passi falsi anche in vista dei play off”.