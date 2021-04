EHF, eletta Paola Fiorillo Grande traguardo per il vice presidente della Jomi Salerno.

Un grande riconoscimento per la pallamano italiana e per la Jomi Salerno. A Vienna, dove in giornata si è svolto il Congresso EHF, Il vice presidente della Pdo Salerno, Paola Fiorillo, è stata eletta membro dell’Ehf Nations Committee Women, la commissione europea che si occupa dei campionati femminili ed in generale della pallamano femminile. Un grande traguardo raggiunto a margine di un percorso che da anni vede Salerno sempre in prima linea.