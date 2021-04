Youth League: la Jomi Salerno ospita il gruppo 2 In attesa delle semifinali scudetto occhi puntati alle qualificazioni under 20

Spazio alle qualificazioni Under 20 femminile – Youth League. Alla importante kermesse giovanile prenderà parte, come padrona di casa, anche la Jomi Salerno guidata in panchina da Laura Avram. Le salernitane sono state inserite nel Gruppo 2 insieme a Guerriere Malo e Mezzocorona. Il “concentramento” si svolgerà a Salerno. La palestra Caporale Maggiore Palumbo, infatti, è una delle quattro sedi designate dalla FIGH a ospitare i gruppi di qualificazione del campionato Under 20 – Youth League. Tutte le gare si disputeranno nell'impianto di via Cosimo Vestuti domani (venerdì 30 aprile), sabato 1 maggio e domenica 2 maggio. La Jomi Salerno scenderà in campo sabato 1 maggio alle ore 18 contro le Guerriere Malo. Il sette allenato da Laura Avram scenderà in campo nuovamente domenica mattina (ore 10) per la sfida contro Mezzocorona. “Sono davvero molto contenta – afferma il tecnico Laura Avram – che anche le atlete under possano esprimersi tra le mura amiche della Palumbo e disputare gare di un certo calibro. Il nostro obiettivo è quello di giocare bene e capire il nostro livello per poter poi partecipare alle finali nazionali in programma a Giugno. Causa defezione della Cassa Rurale Pontinia abbiamo già centrato, infatti, la qualificazione al turno successivo”. Il tecnico della Jomi Salerno poi aggiunge: “Dovremo fare i conti con qualche acciacco che non ci permetterà di provare tutto, dopo gli ultimi allenamenti però posso ritenermi soddisfatta dei passi compiuti dalla mia squadra. Ho la fortuna di avere a disposizione ragazze disciplinate e grandi lavoratrici, quasi tutte under 17. Posso anche contare su Ramona Manojlovic, la miglior giocatrice giovane italiana. Puntiamo a divertirci ed a portare avanti nel migliore dei modi anche il lavoro svolto con il settore giovanile”. Avram poi conclude: “Affronteremo Mezzocorona e Guerriere Malo, due formazioni molto forti che hanno anche disputato più gare giovanili. Per quanto ci riguarda ci siamo allenate bene e spero che la squadra si esprima davvero al meglio”.

Questo il calendario completo della manifestazione:

Venerdì 30 aprile ore 20 Guerriere Malo – Mezzocorona

Sabato 01 Maggio ore 18 Jomi Salerno – Guerriere Malo

Domenica 02 Maggio ore 10 Mezzocorona – Jomi Salerno