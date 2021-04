Genea Lanzara, tre partite in quattro giorni Tra serie A2 e under 19 i ragazzi di coach Nikola Manojlovic vivranno un vero tour de force.

Ritornano in campo i giovanissimi atleti di coach Nikola Manojlovic. Tre partite in quattro giorni per i rossoblu impegnati nel recupero del Campionato Nazionale di Serie A2 ed, in pratica con quasi gli stessi effettivi, nei due match del girone di ritorno del campionato Under 19 – Youth League.

Il mini tour de force partirà Sabato 1 Maggio, quando la compagine della Serie A2 ospiterà Il Giovinetto. I siciliani, attualmente al settimo posto, sono già matematicamente salvi ma, con tre gare ancora da disputare, cercheranno di migliorare la posizione in classifica avendo l’ Haenna distante un solo punto risultando, inoltre, tallonati dal Ragusa. Dal canto proprio, i salernitani saranno chiamati a ben figurare tra le mura amiche, per conquistare un successo che incrementerebbe il bottino di punti guadagnato in questa stagione. In casa salernitana c’è tanto entusiasmo e voglia di fare bene, con le due ultime difficili sfide di Regular Season all’ orizzonte con Noci e Benevento.

La gara Genea Lanzara – Il Giovinetto, in programma Sabato 1 Maggio con fischio di inizio alle ore 12:30, sarà diretta dai signori Fato - Guarini e trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook “Handball Lanzara 2012”.

Domenica 2, alla Palestra Caporale Palumbo, e Martedì 4 Maggio in quel di Civitavecchia immediatamente in campo gli Under 19 che, nel campionato Youth League di categoria, cercheranno di mantenere imbattibilità e prima posizione.

“Stiamo dando il massimo – dichiara il pivot Giovanni Fiorillo – la maggior parte di noi è impegnata nel Campionato di A2 e questo ci consente di accumulare esperienza e consapevolezza nei nostri mezzi. Saremmo felici di poter guadagnare un traguardo prestigioso nella Youth League, dopo aver già concluso questo campionato lo scorso anno in prima posizione: questa società lo merita”.