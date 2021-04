Karate, Crescenzo vola a Tokyo e mette fine al suo incubo Dopo il rinvio dello scorso anno è arrivato nuovamente il pass per il ragazzo di Sarno.

Una lunga gavetta per arrivare a realizzare il sogno di una vita. Angelo Crescenzo ce l’ha fatta. E’ partito da Sarno e passando per lo Shirai Club di Sal Valentino Torio prima di entrare nel Gruppo Sportivo dell’Ercito, ha conquistato il tanto agognato pass per le Olimpiadi di Tokyo.

Nel karate nulla è mai scontato e infatti, dopo aver conquistato un anno fa la qualificazione, il rinvio aveva rimesso tutto in discussione. Un vero incubo finito a Lisbona nella tappa della Premier League.

E’ partito dal secondo turno della Pool 1 battendo il rappresentante del Kuwait Abdullah Shaaban, poi amaro ko contro il lettone Kalvis Kalnins. Finito nel girone di ripescaggio, il campano ha battuto l’americano Frank Ruiz prima e l’uzbeko Sadriddin Saymatov. Una volta conquistata la finale per il bronzo, ha tirato un grande sospiro di sollievo per aver conquistato per la seconda volta il pass per le Olimpiadi.

Un risultato che ha radici profonde, perché nella categoria dei -60 kg aveva vinto il titolo mondiale nel 2018 e ora è pronto a giocarsi qualcosa di importante anche nel paese dove il karate è molto più di un semplice sport.