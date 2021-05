Nicola Cuccovillo rinnova con la Rari Nantes Salerno Il mancino farà parte della squadra di coach Citro anche nella prossima stagione.

Archiviato il campionato di serie A1 2020-2021, che ha visto la Rari Nantes Salerno raggiungere l’obiettivo salvezza e piazzarsi tra le prime otto squadre d’Italia, in casa giallorossa si pensa già alla prossima stagione. Dopo il rinnovo di mister Matteo Citro, che resterà alla guida dei giallorossi per le prossime tre stagioni, arriva quello importante di del mancino pugliese Nicola Cuccovillo, già al secondo anno a Salerno.

Cuccovillo in questi due anni ha lasciato intravedere il suo grande potenziale, anche se fermato in qualche occasione da alcuni infortuni fisici, si è imposto come pedina importante nel gioco attuato da mister Citro. Con esperienze al Posillipo, al Catania e presenze nella nazionale maggiore, Cuccovillo è giunto a Salerno in punta di piedi, inserendosi alla grande in un gruppo consolidato e dando una grande mano a raggiungere gli obiettivi di squadra. Giusto e meritato il rinnovo, e fortemente voluto da tutte le componenti, per quella che si prefigura per la Rari come una stagione importantissima, quella del centenario.

La soddisfazione del Diesse Mariano Rampolla, che ha così messo un altro tassello nella preparazione del prossimo campionato: “È stata una annata sportiva molto particolare ma fortunatamente siamo riusciti a raggiungere il nostro obbiettivo della permanenza nella massima serie, ora inizia la programmazione per quello che sarà per la Rari l’anno del centenario e abbiamo deciso di iniziare a confermare uno degli elementi che maggiormente ha dimostrato, oltre che con le sue indiscusse doti tecniche, attaccamento ai colori giallorossi. Nicola Cuccovillo farà parte anche per la prossima stagione della rosa della Rari Nantes Salerno e siamo tutti molto felici ed entusiasti del suo rinnovo contrattuale”.

Il presidente Gallozzi felice per il rinnovo del mancino: “Nicola è un ragazzo che si è ambientato da subito nella nostra squadra e nella nostra città. La sua grinta si è rivelata davvero importante in molte partite. Solo certo che con lui continueremo a migliorarci”.

Il placet al rinnovo ovviamente è arrivato anche da mister Matteo Citro: “Nicola è un ragazzo serio, con ottime capacità conclusive. Per noi è fondamentale nelle situazioni di superiorità, mi aspetto da lui una crescita sul livello di attenzione nella fase difensiva per diventare un giocatore completo”.

Nicola Cuccovillo entusiasta di proseguire in giallorosso: “Sono contento per il rinnovo. L’anno prossimo sarà quello del centenario, e poter proseguire questa collaborazione mi rende felice, e mi dà la conferma della voglia di crescere di questa società.

D’altronde mi aspetto da parte di tutti, società, dirigenti e atleti per il prossimo anno un impegno importante per onorare al massimo il campionato che verrà, con la massima professionalità, ancor di più degli anni appena trascorsi, per puntare sempre più in alto. Forza Rari!”