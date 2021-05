Rari Nantes Salerno, arriva il rinnovo di Santini Il portiere resterà ancora alla corte di mister Matteo Citro.

Priorità ai rinnovi in casa Rari Nantes Salerno, e così dopo il mister Matteo Citro e il mancino Nicola Cuccovillo, arriva anche quello del portierone Simone Santini. Arrivato a Salerno quattro anni fa, poco più che ragazzo, è stata l’ennesima scommessa vinta dalla società e dai tecnici, che hanno subito intravisto in Santini delle grandi potenzialità.

Una crescita esponenziale e con ampi margini di miglioramento, come afferma mister Matteo Citro: “Simone è arrivato a Salerno molto giovane, è cresciuto insieme a noi e si è conquistato ogni passo in avanti. Negli ultimi due anni ha dimostrato di valere la serie A1 e di essere uno tra i migliori prospetti in circolazione”.

Anche dietro questo rinnovo il grande lavoro del Diesse Mariano Rampolla: “Per il quinto anno consecutivo Simone Santini sarà il portiere della Rari Nantes Salerno, ha firmato infatti il rinnovo contrattuale anche per la prossima stagione. Simone è cresciuto molto in questi anni e siamo molto soddisfatti che abbia scelto di legarsi a noi ancora una volta, anche perché con le sue ottime prestazioni ha attirato l’attenzione su di lui anche di altre società. Continuiamo così il nostro percorso che punta a mantenere il gruppo che negli ultimi anni ha permesso di migliorarci sempre”.

Contento della scelta di Santini anche il presidente Enrico Gallozzi: “Fa piacere che Simone rimanga con noi un’altra stagione. È stato un protagonista della nostra crescita è sicuro darà un grosso contributo anche il prossimo anno”.

Ovviamente felice il diretto interessato Simone Santini: “Ormai siamo arrivati alla manita, 5 anni con questa società. Un progetto iniziato 5 anni fa, che continueremo a portare avanti anche quest’anno, sperando di migliorarci sempre più. Orgoglioso di rappresentare questi colori e cercare di spingerli il più in alto possibile, sperando che tutto torni il più presto alla normalità, così da poter vedere di nuovo la piscina piena ed avere al nostro fianco i nostri tifosi, che sono il nostro uomo in più ogni volta”.