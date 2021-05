Alma Salerno, l'under 19 in campo nei play-off Domenica al Pala Tulimieri arriva l'History Roma 3Z, chi vince vola agli ottavi di finale.

La juniores granata torna in campo in vista dei play-off scudetto. I granatini, guidati in panchina dal tecnico Ivan De Riggi, proveranno a strappare il pass per gli ottavi: per farlo sarà necessario superare l’ostacolo History Roma 3Z. La sfida, in programma domenica 16 maggio al PalaTulimieri di Salerno alle ore 11, sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della società.

Il roster salernitano ha chiuso la fase a gironi in testa al proprio gruppo e si è guadagnata così il vantaggio casalingo nella gara valida per i sedicesimi. Il cinque di Simone Zaccardi ha concluso il raggruppamento O con 21 punti e vorrà certamente ben figurare nella trasferta di Salerno.

La vincente affronterà nel prossimo turno una tra Eur Massimo e Cus Ancona.

Il fischio d’inizio sarà affidato al sig. Gabriele Bruno Barbato della sezione di Castellammare di Stabia. Cronometrista della sfida il sig. Antonio De Simone di Torre Annunziata.



Il programma completo dei sedicesimi:

ABBINAMENTI

1) FUTSAL CESENA-ANTENORE SPORT PADOVA

2) LECCO-ORANGE FUTSAL ASTI

3) SAINTS PAGNANO-BISSUOLA

4) ELLEDÌ FOSSANO-FUTSAL VILLORBA

5) X MARTIRI-FENICE VENEZIAMESTRE

6) L84-CORNEDO

7) ARZIGNANO-FUTSAL GIORGIONE

8) 360GG FUTSAL-LEONARDO

9) ALMA SALERNO-HISTORY ROMA 3Z

10) FUTSAL PONTEDERA-JUNIOR DOMITIA

11) CS GISINTI PISTOIA-VOLARE POLIGNANO

12) CORINALDO-SPORTING HORNETS

13) LAZIO-FORTITUDO POMEZIA

14) EUR MASSIMO-CUS ANCONA

15) ROMA C5-VIS GUBBIO

16) SIAC MESSINA-SICURLUBE REGALBUTO

TABELLONE OTTAVI DI FINALE

A) VINCENTE 1-VINCENTE 5

B) VINCENTE 4-VINCENTE 8

C) VINCENTE 6-VINCENTE 3

D) VINCENTE 2-VINCENTE 7

E) VINCENTE 15-VINCENTE 11

F) VINCENTE 14-VINCENTE 9

G) VINCENTE 16-VINCENTE 12

H) VINCENTE 10-VINCENTE 13