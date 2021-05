Bisceglie - Paganese, le probabili formazioni Al "Ventura" la gara valida per l'andata dei playout del girone C di Serie C

Sono 24 i calciatori convocati da Raffaele Di Napoli per Bisceglie – Paganese, gara valida per l'andata dei playout del girone C di Serie C, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Ventura”. Assenti Bovenzi, Criscuolo, Di Palma e Perazzolo per infortunio. Gli azzurrostellati si garantirebbero la salvezza anche in caso di doppio pareggio.

L'elenco dei 24 convocati.

Portieri: Baiocco, Campani.

Difensori: Carotenuto, Cernuto, Cigagna, Curci, Esposito, Sbampato, Schiavino, Sirignano, Squillace.

Centrocampisti: Antezza, Bonavolontà, Bramati, Gaeta, Mattia, Onescu, Volpicelli, Zanini.

Attaccanti: Diop, Guadagni, Mendicino, Raffini, Scarpa.

Bisceglie – Paganese, le probabili formazioni.

Stadio “Ventura” (ore 17,30)

Bisceglie (4-4-2): Spurio; Priola, Altobello, Vona, Giron; Sartore, Romizi, Cittadino, Mansour; Makota, Rocco. A disp.: Russo, De Marino, Tazza, Bassano, Ibrahim, Zagaria, Ferrante, Gilli, Vitale, Maimone, Cecconi, Musso. All. Bucaro.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavino, Sirignano; Mattia, Onescu, Gaeta, Zanini, Squillace; Raffini, Diop. A disp.: Campani, Cernuto, Cigagna, Curci, Carotenuto, Bramati, Antezza, Volpicelli, Bonavolontà, Scarpa, Mendicino, Guadagni. All.: Di Napoli.

Arbitro: Vigile della sezione di Cosenza. Assistenti: Niedda e D'Elia della sezione di Ozieri. Quarto ufficiale: Feliciani della sezione di Teramo.