Andata playout Serie C, Bisceglie - Paganese 2-1 Ritorno tra 7 giorni. Ecco che risultato serve agli azzurrostellati per conquistare la salvezza

Allo stadio “Ventura” si è giocata l'andata dei playout tra Bisceglie e Paganese. I pugliesi hanno vinto con il finale di 2-1. Padroni di casa al riposo avanti 2-0. A sbloccare il risultato un gol di Makota, a bersaglio, al 14', con un destro a pelo d'erba appena dentro l'area di rigore. Di capitan Priola, al 36', con un colpo di testa in tuffo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la rete del raddoppio. Nella ripresa gli azzurrostellati hanno riaperto i giochi grazie alla marcatura, da rapace dell'area di rigore, di Diop al minuto di gioco numero 66. La gara di ritorno è in programma tra sette giorni al “Torre”: calcio d'inizio alle 17,30. Alla Paganese, meglio classificata alla fine del campionato, serve ora vincere con qualsiasi risultato per conquistare la salvezza. Non sono previsti tempi supplementari e calci di rigore.