Gena Lanzara, dopo i play off il titolo regionale Under 19 Sica: "Siamo felici, in due anni abbiamo aperto questo nuovo ciclo pieno di soddisfazioni".

Favola Genea Lanzara! Dopo la conquista, da giovanissima matricola, dei PlayOff Promozione in Serie A1 in programma dal 26 Maggio, i salernitani di coach Nikola Manojlovic sono matematicamente (con una gara ancora da disputare) campioni interregionali della categoria under 19 e volano alle Finali Nazionali di Chieti dove si affronteranno le migliori formazioni dello stivale.



Un titolo bissato e che a differenza dello scorso anno quando, purtroppo, i salernitani primi in classifica si fermarono alla stagione regolare a causa dello stop dei campionati, stavolta premia i giovanissimi rossoblu con la partecipazione all’ affascinante manifestazione finale della più importante categoria giovanile.



Percorso netto e privo di sbavature per Manojlovic e compagni costellato da sei successi consecutivi ed un pareggio rimediato contro Benevento, a giochi ormai quasi fatti e con una formazione rimaneggiata. Nelle ultime settimane in casa salernitana si sta dando spazio, difatti, a tutti gli atleti a disposizione, per arrivare pronti agli appuntamenti che contano, con un gruppo rodato, e recuperare qualche acciacco fisico di troppo. Manca comunque ancora una gara per concludere la competizione, ovvero l’impegno esterno col Gaeta in quel di Fondi che, tuttavia, varrà soltanto per le statistiche.



“Siamo davvero felici – dichiara Domenico Sica, presidente della Genea Lanzara – da due anni abbiamo aperto questo nuovo ciclo che ci sta regalando tante soddisfazioni, facendoci conoscere ancor più nel contesto della pallamano nazionale. Sono davvero orgoglioso di questo giovanissimo gruppo, che nella passata stagione ha già vinto i campionati Under 17 ed Under 19, non potendo però partecipare alle Finali Nazionali a causa dello stop stagionale dovuto ai motivi sanitari.

Abbiamo, inoltre, vinto il campionato di Serie B accedendo in Serie A2 e qui, in un gruppo di squadre sicuramente più esperte ed attrezzate, ai ragazzi è stato affibiata l’etichetta di ‘matricola terribile’ conquistando la storica ed inaspettata qualificazione ai PlayOff Promozione in Serie A1.



Ora si aggiunge anche questa bellissima pagina col successo nella Youth League – Under 19 senza dimenticare che, con grossi sacrifici da parte della società, stiamo partecipando ad un seppur striminzito campionato Under 15 dove, manca solo l’ufficialità, siamo campioni regionali. Insomma, ci sarà ancora modo di fare un bilancio al termine della stagione ma per ora, dico, semplicemente un grande ‘grazie ragazzi!’ ”.