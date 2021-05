Polisportiva 2 Principati, iniziano i play off Le salernitane dopo aver usufruito dell'abbandono di Crotone sono in semifinale con Melendugno.

Si riparte, è tempo di semifinale playoff per la promozione in B1 di volley. Domani, mercoledì 19 maggio, alle ore 19.30, la P2P affronterà a Sarno le pugliesi di Melendugno, match d'andata. Il ritorno, alla stessa ora, è fissato il 23 maggio in Salento.

"Siamo pronti e carichi - ha detto il direttore sportivo della P2P, Franco Cutolo - per indirizzare la qualificazione sui nostri binari, bisogna lasciare l'impronta già all'andata. La squadra vista all'opera nel big match della regular season, contro San Salvatore Telesino, è una compagine che può giocarsi le proprie carte fino in fondo".

Dopo quella partita, la P2P è scesa in campo solo un'altra volta in gare ufficiali, contro Nola. Alla semifinale playoff, infatti, si è qualificata automaticamente e con il migliore risultato utile (doppio 3-0 e sempre per 25-0 nei set), perché la Pallavolo Crotone, decimata dal Covid, ha inteso rinunciare al turno preliminare di post season.

Melendugno, invece, nelle cui file militano Kostadinova e Greco, quest'ultima vecchia conoscenza del volley salernitano alla palestra senatore del Vestuti, si è sbarazzata di Pozzuoli. Si gioca al meglio di due gare: se c'è una vittoria a testa al termine del doppio scontro (3-0, 3-1), si disputa il set supplementare.