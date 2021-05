Alma Salerno, trasferta ad Ariccia per l’under 19 Parte l’assalto alle Final Eight: sul cammino dell’Alma i romani del Cioli

L’Alma Salerno prosegue il proprio percorso verso il prossimo turno della Coppa Italia. Sul cammino del cinque salernitano il temibile Cioli Ariccia di Di Domenico e soci, uscito dal campionato e con l’unico obiettivo del trofeo nazionale. La sfida, in programma mercoledì 19 maggio alle ore 19 presso il PalaKilgour di Ariccia, sarà trasmessa in diretta su Facebook attraverso la pagina ufficiale della società romana.

I granatini vogliono continuare a stupire: dopo il successo del PalaLevante, nel primo turno contro lo Sporting Hornets, Petronella e compagni vanno a caccia di un risultato utile che porterebbe la squadra salernitana tra le prime otto del panorama italiano. Il calendario non arride alla truppa cara al presidente Bianchini, che dovrà affrontare in gara secca un avversario tra i più accreditati al successo finale.

De Riggi dovrà fare a meno dell’infortunato Lopes, alle prese con un fastidio alla gamba che ne ha precluso l’ingresso in campo già nel turno di campionato. La gara sarà diretta dal sig. Antonio Serra della sezione di Tivoli, coadiuvato da Dario Parastesh di Ostia Lido. Il cronometrista della sfida sarà il sig. Daniele Perrino di Albano Laziale.