Cividale vince anche Gara 3, finisce la stagione di Salerno La UEB Gesteco firma il 3-0 e strappa il pass per la semifinale playoff

La Virtus Arechi Salerno va ko anche in Gara 3 del primo turno playoff contro la UEB Gesteco Cividale con il finale di 68-78. La squadra friulana si qualifica per la semifinale con un secco 3-0 dopo le due vittorie casalinghe e il successo nel terzo atto al PalaLongo di Capriglia-Pellezzano. Termina così la stagione della Virtus Arechi, che non ha trovato la reazione in Gara 3. A Salerno non bastano tre uomini in doppia cifra. Gestione delle risorse e distribuzione di punti per gli ospiti.

Serie B - Playoff

Quarti di Finale - Gara 3

Virtus Arechi Salerno - UEB Gesteco Cividale 68-78

Parziali: 17-22, 19-22, 17-12, 15-22

Salerno: Tortù 15 (0/6, 1/4), Mennella 14 (2/3, 2/6), Gallo 11 (5/7, 0/5), Valentini 9 (3/5, 0/0), Maggio 6 (0/0, 2/4), Cardillo 5 (1/1, 1/2), Caiazza 4 (2/4, 0/0), Rossi 3 (1/2, 0/1), Rezzano 1 (0/0, 0/1), Beatrice (0/0, 0/1), Capocotta, Venga.

Cividale: Battistini 14 (6/15, 0/3), Fattori 13 (5/7, 1/4), Rota 12 (3/6, 0/3), Chiera 12 (2/2, 2/6), Hassan 7 (2/4, 1/7), Miani 6 (0/3, 1/1), Cassese 6 (0/1, 2/3), Cipolla 3 (1/2, 0/1), Micalich 3 (1/1, 0/2), Ohenhen 2 (1/4, 0/0), Minisini.