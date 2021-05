Paganese, dopo la salvezza il rinnovo: confermato Di Napoli Il tecnico, subentrato a Erra, ha condotto gli azzurrostellati alla salvezza in Serie C

La Paganese riparte da Raffaele Di Napoli. Ufficiale il rinnovo del contratto, per la stagione 2021/2022, all'allenatore che ha condotto gli azzurrostellati alla salvezza. Sabato scorso la rocambolesca vittoria in rimonta sul Bisceglie (3-2 con gol di Diop al 97'), ora l'annuncio ufficiale di un progetto che va avanti insieme, sulle ali dell'entusiasmo per la permanenza in categoria conquistata e con l'auspicio di confermarsi una consolidata realtà in Serie C anche nella prossima stagione. Magari, anzi, di certo, con qualche patema d'animo in meno. Per usare un eufemismo. Subentrato ad Alessandro Erra lo scorso 14 gennaio, Di Napoli ha incassato l'elogio del presidente Raffaele Trapani e tutta la famiglia azzurrostellata che "entusiasta della scelta, augura al mister un buon lavoro". Adesso è il momento del meritato riposo, al termine di una stagione travagliata chiusa, però, nel migliore dei modi possibili. Intanto, ecco il primo tassello nel mosaico, proiettato al futuro, della Paganese.