Paganese, il calciomercato riparte da un rinnovo biennale Annuncio ufficiale del club azzurrostellato, confermate le indiscrezioni raccolte da 696 TV

Come anticipato ieri sera nel corso di “Speciale Mercato”, in onda tutte le sere su 696 TV al termine dell'edizione del TG News regionale delle 19:45, la Paganese ha rinnovato, sino al 30 giugno 2023, il contratto a Paolo Baiocco. Adesso è ufficiale. Arrivato a stagione in corso, il portiere è stato fondamentale per garantire affidabilità e sicurezza alla difesa. Grazie a Baiocco è stato superato il traumatico avvio di stagione degli azzurrostellati, con gli estremi difensori vertiginosamente alternati in seguito a errori, a volte grossolani, che sono costati punti ed hanno contribuito a compromettere la classifica. Nella salvezza conquistata contro il Bisceglie, ai playout, c'è, dunque, la firma di Baiocco, che si è guadagnato sul campo la riconferma.

Il comunicato - “La Paganese Calcio 1926 srl comunica che, in data odierna, si è assicurata per le prossime due stagioni le prestazioni sportive di Paolo Baiocco, che ha rinnovato il suo contratto con il club fino a giugno del 2023. L’estremo difensore classe '89, uno dei protagonisti della stagione appena conclusa, si appresta così a giocare, per la terza stagione, tra i pali della porta azzurrostellata”.