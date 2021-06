Atletica, la Derkach sfiora il minimo Olimpico a Rieti Grande gara della triplista di Pagani al Trofeo Perseo a Rieti.

Dariya Derkach è tornata. Lo ha fatto stringendo i denti e sapendo soffrire nelle passate stagioni ritrovando nel momento più importante una buona condizione. A Rieti, una pedana che le ha sempre sorriso, è arrivato al Trofeo Perseo un salto molto lungo. Il 14.31 è ad un solo centimetro dal minimo olimpico e dalla seconda qualificazione consecutiva. Un vero peccato per il pass diretto sfumato, ma non era l’ultima occasione. I sogni olimpici della triplista di Pagani potranno comunque diventare realtà anche grazie al ranking internazionale che la vede in buona posizione.

La notizia più bella, però, è quella relativa alla ritrovata continuità anche in vista dei prossimi appuntamenti tra cui l’attesissimo Campionato Italiano di Rovereto in programma il 26 e 27 giugno.