Accardi saluta la Paganese: "Tre anni intensi in una grande famiglia" Il coordinatore dell'area tecnica: "Un grazie ai tifosi per le continue manifestazioni di affetto"

Guglielmo Accardi non è più il coordinatore dell'area tecnica della Paganese, riammessa al campionato di Serie C dopo il ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del Coni. Il club azzurrostellato saluta Accardi. Ecco il messaggio del dirigente alla piazza: "Lascio dopo tre anni intensi la grande famiglia Paganese. Ringrazio il presidente Raffaele Trapani, il presidente onorario, Aniello Calabrese, l’amministratore unico, Filippo Raiola, per la stima ricevuta. - ha affermato Accardi - Un saluto particolare ai dipendenti tutti, ai tecnici e calciatori ai quali va un grosso grazie per la disponibilità mostrata in questi anni di collaborazione. Un grazie inoltre ai tifosi per le continue manifestazioni di affetto, con l’invito a stringersi oggi più che mai alla compagine azzurrostellata".