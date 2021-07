Paganese, Onescu rescinde e si congeda con uno splendido messaggio Il centrocampista ai saluti: ecco le motivazione del suo addio agli azzurrostellati

La Paganese saluta Daniel Onescu, che ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno. La decisione del centrocampista, ormai ex azzurrostellato, è dipesa principalmente dalla volontà di avvicinarsi alla sua famiglia. La Paganese ha pubblicamente ringraziato Onescu per l’impegno profuso nella stagione scorsa augurandogli le migliori fortune professionali. Nel contempo, il rumeno ha voluto lasciare un messaggio all’ambiente paganese prima di congedarsi definitivamente: “Ringrazio il presidente Trapani, il direttore Accardi, l’amministratore Raiola, e tutti i dipendenti che non mi hanno mai fatto mancare nulla. Ringrazio, inoltre, i tifosi, che, nonostante le restrizioni a causa del Covid, non ci hanno mai fatto sentire soli. Sappiate che da oggi avrete un tifoso in più. Forza Paganese!” Il calciomercato inizia, dunque, con un'uscita. Al neo-responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, il compito di allestire un organico in grado di centrare l'ennesima salvezza.