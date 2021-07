Calciomercato, prima operazione in entrata della Paganese Preso un esperto difensore ex, tra le altre di Juve Stabia, Casertana e Carrarese

Prima operazione in entrata per la Paganese. Gli azzurrostellati hanno ingaggiato Michele Murolo, che ha sottoscritto un contratto annuale. L’esperto difensore classe 1983, ex, tra le altre, di Juve Stabia, Casertana e Carrarese, è il primo innesto operato dal neo-direttore dell'area tecnica Cosimo D'Eboli, subentrato a Guglielmo Accardi.