Paganese, primo allenamento. Preso un centrocampista Ancora nuovi arrivi: due giovani difensori e un elemento di esperienza per il tecnico Di Napoli

Al netto di un fisiologico ritardo, accumulato in seguito al ricorso accolto dal Collegio di Garanzia del Coni avverso l'esclusione dal campionato di Serie C, è iniziata la stagione 2021/2022 della Paganese. Sabato scorso, come da protocollo, il “gruppo squadra” azzurrostellato si è sottoposto al primo ciclo di test anti Covid-19, che ha dato esito negativo. Ieri lo staff tecnico e i calciatori si sono sottoposti alle visite mediche di inizio stagione, presso l’istituto cardiologico “De Martino”. Questo pomeriggio, allo stadio “Marcello Torre”, si è tenuta la prima seduta di allenamento per la squadra di mister Raffaele Di Napoli. Intanto, continua la campagna acquisti. Il neo-responsabile dell'area tecnica, Cosimo D'Eboli, ha definito gli accordi con due giovani difensori: Aly Nader e Giovanni Midolo. Nader, classe 2000, è cresciuto nelle giovanili del Cagliari. Lo scorso anno ha vestito la maglia dell’Arezzo nel girone B di Serie C, dove ha collezionato 7 presenze; Midolo, che di anni, invece, ne ha 20 è cresciuto nelle giovanili del Sassuolo. Entrambi hanno sottoscritto un contratto biennale. Innestato in organico anche un esperto centrocampista. Si tratta di Leandro Vitiello, scafatese doc; 36 anni il prossimo 16 ottobre con più di 300 presenze tra i professionisti. Lo scorso anno ha vestito la maglia della Vibonese collezionando 15 presenze. Fu, suo malgrado, protagonista al “Partenio-Lombardi” lo scorso 23 dicembre quando siglò un'autorete decisiva per la vittoria dell'Avellino.