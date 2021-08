Calciomercato Paganese, arrivano altri due giovani calciatori Continua il restyling della rosa azzurrostellata in vista del ritiro a Chianciano Terme

La Paganese continua il restyling della sua rosa inserendo in organico altri due giovani calciatori. Dal Benevento arriva in prestito per una stagione Francesco Perlingieri, difensore, classe 2002, cresciuto nel vivaio sannita. Nel contempo è stato definito anche l'accordo con il Pisa per un'altra operazione a titolo temporaneo, relativa a Christian Sussi. Esterno sinistro, classe 2001, Sussi si è formato calcisticamente nel settore giovanile della Fiorentina. Nella scorsa stagione ha militato tra le file dell’Arezzo collezionando 20 presenze. Anche per lui accordo di durata annuale. Da domenica prossima gli azzurrostellati saranno in ritiro a Chianciano Terme per iniziare la marcia di avvicinamento alla stagione 2021/2022. Un ritardo fisiologico, per effetto del ricorso, accolto, dal Collegio di Garanzia del Coni, avverso l'esclusione dal campionato di Serie C. Un gap da colmare attraverso il duro lavoro sul campo per cercare di iniziare col piede giusto l'ennesima caccia alla salvezza.