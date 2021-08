Paganese, ecco la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022 Prezzi popolari, si torna al "Torre" col green pass: tutti i dettagli

Parte ufficialmente la campagna abbonamenti per la stagione 2021/2022, sintetizzata attraverso il claim: “A Riveder la Stella”. Gli abbonamenti, acquistabili da domani fino al 28 agosto, presso la sede sociale del club, in Via Filettine 238, saranno rilasciati fino ad esaurimento dei posti a sedere, a seconda della capienza massima imposta, attuando lo scenario più prudente rispetto alle attuali disposizioni imposte per gli eventi sportivi all’aperto in “zona bianca” e “zona gialla” per lo stadio “Marcello Torre”. Gli abbonamenti saranno validi per 18 partite casalinghe del campionato di Serie C, girone C. La società deciderà a campionato in corso, una gara per la quale indire la "giornata azzurra", dove non saranno validi nè abbonamenti nè accrediti FIGC. Di conseguenza, al momento non è garantita la futura vendita al botteghino di tagliandi di ingresso per le singole partite casalinghe della prossima stagione sportiva. Resta inteso che, in ottemperanza al Decreto Legge 105/2021, l’accesso agli impianti sportivi sarà consentito ai soli possessori di “Certificazioni verdi Covid-19” (cosidetto “Green Pass”), fatte salve le deroghe di legge.

Di seguito i prezzi di vendita:

Tribuna intero: 200 euro.

Distinti intero: 150 euro.

Curva Nord intero - Tribuna ridotto: 150 euro.

Distinti ridotto: 100 euro.

Curva Nordi ridotto: 75 euro.

I ridotti sono riservati alle categorie Under 17, Over 65, donne.