Foggia - Paganese, i convocati azzurrostellati Tre assenti, poi dentro tutti i volti nuovi della campagna acquisti

A seguito dell’esito negativo del ciclo dei test anti Covid-19, effettuato questa mattina dal “gruppo squadra” azzurrostellato, mister Raffaele Di Napoli ha diramato la lista dei convocati per Foggia – Paganese, valida per il primo turno eliminatorio di Coppa Serie C in programma domani, alle 21, allo stadio "Zaccheria". Indisponibili Aly Nader, Murolo e Tissone. Nella lista figurano tutti gli altri neo-acquisti: da Schiavi a Scanagatta, passando per Sussi, VItiello e Zito, fino ad arrivare a Castaldo e Fois, senza dimenticare Manarelli e Perlingieri. Un mix di calciatori di esperienza e giovani con cui gli azzurrostellati sperano di riuscire a conquistare la salvezza con minor patemi d'animo rispetto alla scorsa stagione.

L'elenco dei 20 convocati.

Portieri: Baiocco, Caruso, Pellecchia.

Difensori: Carotenuto, Manarelli, Perlingieri, Sbampato, Scanagatta, Schiavi, Schiavino.

Centrocampisti: Cretella, Sussi, Vitiello, Volpicelli, Zanini, Zito.

Attaccanti: Castaldo, Diop, Fois, Guadagni.