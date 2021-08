Gravina: "Cento anni di calcio ad Agropoli, patrimonio della città" Il presidente FIGC è stato premiato: "Merito del rinascimento del calcio nazionale"

"Cento anni di vita, di una realtà di provincia sono una storia e valgono un grande patrimonio". Così il presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, Gabriele Gravina, ha parlato dell'Agropoli, fondato nel 1921 e con la matricola storica dopo un secolo: "Mette insieme testimonianze, racconti. È un enciclopedia straordinaria, un libro della vita sportiva di una grande società come l'Agropoli, un patrimonio calcistico italiano come rarità se escludiamo quelle realtà che hanno avuto vicissitudini sotto il profilo organizzativo e gestionale. - ha spiegato il massimo dirigente della FIGC, premiato nel comune cilentano in compagnia del direttore sportivo della Salernitana, Angelo Fabiani, del presidente storico dell'Agropoli, Domenico Cerruti, del presidente onorario, Carmelo Infante, e dell'attuale numero uno del club, Nicola Volpe - È chiaro che rappresenta anche un grande momento di patrimonio del mondo del calcio perché mette insieme i successi, le esaltazioni, i momenti di felicità, di depressione, di tensione, di grande amarezza, ma tutto insieme rappresenta un patrimonio straordinario, che è un elemento comune, un collante straordinario, che è la passione. Ringrazio Agropoli per questo riconoscimento. Credo che sia frutto di un percorso che stiamo portando avanti insieme nel mondo del calcio. Lo divido con tutti coloro che collaborano su questo progetto. Sono tanti e lo garantisco. Lavoriamo dietro le quinte. Dobbiamo fare il nostro compito in una nuova fase, quella del rinascimento del calcio italiano.

Una delle matricole più antiche d'Italia: "Volevo esserci perché una matricola che è sempre la stessa da cento anni è una rarità e questo merita rispetto, considerazione e, quindi, è giusta la presenza della Federazione in una realtà di provincia che ha dimostrato di mettere insieme tanti sacrifici, capacità per resistere tanti anni".