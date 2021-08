Paganese, ceduto in prestito un centrocampista alla Fiorentina Seconda operazione in uscita di giornata per il club azzurrostellato

La Paganese ha raggiunto l’accordo con la Fiorentina per la cessione a titolo temporaneo, fino al giugno 2022, del giovane attaccante classe 2003 Ciro Capasso, proveniente dal settore giovanile azzurrostellato del presidente Giuseppe Caiazzo. Il club azzurrostellato aveva appena comunicato di aver trovato l'intesa con la Vigor Lamezia (Serie D) per la cessione in prestito di Antonio Fois dopo aver ritenuto ideale l'opportunità di mandare il giovane ex Nocerina di nuovo in LND. Una scelta finalzizzata a dargli modo di giocare con maggior continuità rispetto a quella che avrebbe trovato alla corte di Di Napoli, dove è recentemente arrivato Piovaccari, che si è andato ad aggiungere a Castaldo e Diop. Fois avrà così la possibilità di disporre di un maggior minutaggio per tornare a Pagani con un bagaglio di esperienza più ampio e dopo aver avouto la possibilità di mettersi in mostra. La Paganese ha bagnato l'esordio stagionale nel girone C di Serie C pareggiando al "Torre" contro il Messina (4-4) ed è ora impegnata nella preparazione della sfida in programma sabato, alle 20,30, in trasferta a Latina.