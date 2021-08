Paganese, accordo per la rescissione consensuale con un centrocampista Terza e ultima operazione in uscita di giornata per il club azzurrostellato

La Paganese ha chiuso la sua finestra estiva di calciomercato con tre partenze. Dopo aver definito la cessione in prestito degli attaccanti Antonio Fois (classe 2001) alla Vigor Lamezia e Ciro Capasso (classe 2003) alla Fiorentina, il club azzurrostellato ha salutato il centrocampista Giulio Carotenuto, che conclude la sua esperienza con la Paganese dopo aver totalizzato 82 presenze in un triennio. Raggiunta l'intesa per la rescissione consensuale del vincolo in essere. “Il presidente Raffaele Trapani, l’amministratore unico Filippo Raiola e tutta la famiglia azzurrostellata ringraziano Giulio per la professionalità e l’impegno dimostrato in questi anni e gli augurano le migliori fortune professionali” si legge nella nota attraverso cui la Paganese ha annunciato la separazione da Carotenuto. Non resta, dunque, che tuffarsi a capofitto nel campionato. Sabato, alle 20,30, la Paganese sarà impegnata in trasferta sul campo del Latina dopo il 4-4 all'esordio contro il Messina allo stadio “Torre”.